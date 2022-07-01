Австралія запровадила санкції проти кабаєвої, путіних та патрушева
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Австралія включила у санкційні списки значну кількість російських політиків, бізнесменів, а також членів їх сімей. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Австралії.
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Під санкції потрапили 16 осіб, у тому числі глава Мінсільгоспу рф дмитро патрушев, міністр транспорту віталій савельєв, гімнастка аліна кабаєва, а також бізнесмени ігор і михайло путіни та інші.
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Австралія ввела фінансові санкції та заборонила в’їзд двом донькам російського диктатора володимира путіна, доньці глави МЗС рф сергія лаврова та 144 російським депутатам.
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