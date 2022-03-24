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Австралия вводит дополнительные санкции против беларуси и 22 российских пропагандистов

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Правительство Австралии ввело санкции против еще 22 российских пропагандистов и оперативников по дезинформации, а также против президента Беларуси Александра Лукашенко и членов его семьи. Об этом сообщает УНН.

Австралия вводит дополнительные санкции против беларуси и 22 российских пропагандистов

Детали

Правительство Австралии ввело новые санкции против 22 дополнительных российских пропагандистов и распространителей дезинформации, включая старших редакторов таких организаций, как Russia Today, Фонд стратегической культуры, InfoRos и NewsFront.

Цитата

"Сейчас Австралия санкционировала в общей сложности 32 прокремлевских пропагандистов, что отражает стратегическую важность дезинформации в попытках России легитимизировать неспровоцированное и незаконное вторжение Путина в Украину", - говорится в сообщении.

Правительство Беларуси при президенте Лукашенко продолжает оказывать стратегическую поддержку России и ее вооруженным силам в нападении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Австралия вводит санкции против его сына Виктора Лукашенко, который ранее занимал высокие должности национальной безопасности в правительстве Беларуси, и его жены Галины Лукашенко, первой леди Беларуси.

Санкции, объявленные сегодня, являются дополнением к санкциям, которые были ранее введены против 13 белорусских физических и юридических лиц, включая министра обороны Беларуси Виктора Хренина, которые сыграли важную стратегическую роль для России, позволив России совершать нападения из Беларуси.

Напомним

Правительство Австралии принял постановление о помощи ВСУ и украинским беженцам в европейских странах, также обновил список санкций против агрессора.

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