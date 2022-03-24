Австралія вводить додаткові санкції проти білорусі та 22 російських пропагандистів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Уряд Австралії ввів санкції проти ще 22 російських пропагандистів і оперативників з дезінформації, а також проти президента Білорусі Олександра Лукашенка та членів його родини. Про це повідомляє УНН.
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Уряд Австралії ввів нові санкції проти 22 додаткових російських пропагандистів і розповсюджувачів дезінформації, включаючи старших редакторів таких організацій, як Russia Today, Фонд стратегічної культури, InfoRos і NewsFront.
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"Наразі Австралія санкціонувала загалом 32 прокремлівських пропагандистів, що відображає стратегічну важливість дезінформації у спробах Росії легітимізувати неспровоковане і незаконне вторгнення Путіна в Україну", - йдеться у повідомленні.
Уряд Білорусі за президента Лукашенка продовжує надавати стратегічну підтримку Росії та її збройним силам у нападі на суверенітет і територіальну цілісність України.
Австралія вводить санкції проти його сина Віктора Лукашенка, який раніше обіймав високі посади національної безпеки в уряді Білорусі, та його дружини Галини Лукашенко, першої леді Білорусі.
Санкції, оголошені сьогодні, є доповненням до санкцій, які були раніше введені проти 13 білоруських фізичних і юридичних осіб, включаючи міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, які відіграли важливу стратегічну роль для Росії, дозволивши Росії здійснювати напади з Білорусі.
Нагадаємо
Уряд Австралії прийняв постанову про допомогу ЗСУ та українським біженцям в європейських країнах, також оновив список санкцій проти агресора.