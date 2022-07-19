Австралия одобрила вакцину Moderna от COVID-19 для самых маленьких детей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Австралийские органы здравоохранения во вторник одобрили вакцину Moderna против COVID-19 для детей от 6 месяцев до 5 лет, передает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
В заявлении Администрации терапевтических товаров (TGA) говорится, что "вакцины для детей младшего возраста обеспечат защиту от тяжелых последствий COVID-19, таких как госпитализация и смерть".
Доза для детей содержит меньшую концентрацию действующего вещества.
Клинические испытания вакцины показали, что она безопасна для детей, добавили в TGA.
До сих пор вакцина Moderna, известная как Spikevax, была одобрена только для детей от шести лет.
TGA рекомендует вводить вакцину двумя дозами с интервалом не менее 28 дней.
По данным Министерства здравоохранения, в понедельник Австралия сообщила о 39 046 новых случаях, в результате чего общее количество больных превысило 8,8 миллиона, при этом 10 719 человек скончались от COVID-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канада одобрила вакцину Moderna для вакинации детей в возрасте от 6 месяцев