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Канада схвалила вакцину Moderna для щеплення дітей віком від 6 місяців

Канада схвалила вакцину Moderna для щеплення дітей віком від 6 місяців

Київ • УНН

 • 122071 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. У четвер Канада схвалила вакцину Moderna проти COVID-19 для вакцинації немовлят віком від 6 місяців. Про це повідомили у департаменті охорони здоров’я Канади, передає УНН.

Цитата

“Департамент охорони здоров’я Канади дозволив використовувати COVID-вакцину Moderna Spikevax для щеплення дітей від шести місяців до 5 років”, - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що це перша COVID-вакцина, затверджена у Канаді до використання у цій віковій групі.

“Після детального та незалежного наукового аналізу даних, департамент вирішив, що переваги використання цієї вакцини серед дітей віком 6 місяців - 5 років переважають ризики”, - зазначили у відомстві.

Деталі

Також повідомляється, що для досягнення максимального рівня захисту від COVID-19 варто робити два щеплення цією вакциною з перервою у чотири тижні. Обсяг дози має бути вчетверо меншим, аніж для дорослих.

Під час клінічних випробувань вакцини у наймолодшій віковій групі жодних серйозних побічних ефектів виявлено не було.

Нагадаємо 

Агентства охорони здоров'я Європейського союзу рекомендували другу ревакцинацію COVID-19 для всіх людей віком від 60 років, а також для вразливих з медичної точки зору людей на тлі нового зростання кількості інфекцій та госпіталізацій у Європі.

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