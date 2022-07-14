Канада одобрила вакцину Moderna для прививки детей в возрасте от 6 месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В четверг Канада одобрила вакцину Moderna против COVID-19 для вакцинации младенцев в возрасте от 6 месяцев. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Канады, передает УНН.
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“Департамент здравоохранения Канады разрешил использовать COVID-вакцину Moderna Spikevax для прививки детей от шести месяцев до 5 лет”, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что это первая вакцина COVID, утвержденная в Канаде для использования в этой возрастной группе.
“После детального и независимого научного анализа данных, департамент решил, что преимущества использования этой вакцины среди детей 6 месяцев - 5 лет преобладают риски”, - отметили в ведомстве.
Детали
Также сообщается, что для достижения максимального уровня защиты от COVID-19 следует делать две прививки этой вакциной с перерывом в четыре недели. Объем дозы должен быть в четыре раза меньше, чем для взрослых.
Во время клинических испытаний вакцины в самой молодой возрастной группе никаких серьезных побочных эффектов обнаружено не было.
Напомним
Агентства здравоохранения Европейского союза рекомендовали вторую ревакцинацию COVID-19 для всех людей старше 60 лет, а также для уязвимых с медицинской точки зрения людей на фоне нового роста количества инфекций и госпитализаций в Европе.