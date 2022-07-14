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Канада одобрила вакцину Moderna для прививки детей в возрасте от 6 месяцев

Канада одобрила вакцину Moderna для прививки детей в возрасте от 6 месяцев

Киев • УНН

 • 122068 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В четверг Канада одобрила вакцину Moderna против COVID-19 для вакцинации младенцев в возрасте от 6 месяцев. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Канады, передает УНН.

Цитата

“Департамент здравоохранения Канады разрешил использовать COVID-вакцину Moderna Spikevax для прививки детей от шести месяцев до 5 лет”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это первая вакцина COVID, утвержденная в Канаде для использования в этой возрастной группе.

“После детального и независимого научного анализа данных, департамент решил, что преимущества использования этой вакцины среди детей 6 месяцев - 5 лет преобладают риски”, - отметили в ведомстве.

Детали

Также сообщается, что для достижения максимального уровня защиты от COVID-19 следует делать две прививки этой вакциной с перерывом в четыре недели. Объем дозы должен быть в четыре раза меньше, чем для взрослых.

Во время клинических испытаний вакцины в самой молодой возрастной группе никаких серьезных побочных эффектов обнаружено не было.

Напомним 

Агентства здравоохранения Европейского союза рекомендовали вторую ревакцинацию COVID-19 для всех людей старше 60 лет, а также для уязвимых с медицинской точки зрения людей на фоне нового роста количества инфекций и госпитализаций в Европе.

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