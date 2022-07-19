Австралія схвалила вакцину Moderna від COVID-19 для наменших дітей

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У заяві Адміністрації терапевтичних товарів (TGA) йдеться, що "вакцини для дітей молодшого віку забезпечать захист від найважчих наслідків COVID-19, таких як госпіталізація та смерть".

Доза для дітей містить меншу концентрацію діючої речовини.

Клінічні випробування вакцини показали, що вона є безпечною для дітей, додали в TGA.

Досі вакцина Moderna, відома як Spikevax, була схвалена тільки для дітей віком від шести років.

TGA рекомендує вводити вакцину двома дозами з інтервалом щонайменше 28 днів.

За даними Міністерства охорони здоров'я, у понеділок Австралія повідомила про 39 046 нових випадків, внаслідок чого загальна кількість хворих перевищила 8,8 мільйона, при цьому 10 719 людей померли від COVID-19.

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