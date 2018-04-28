Австралия перебрасывает в Японию самолёт-разведчик для слежения за КНДР

“Наш разведывательный самолет P-8A будет наблюдать в регионе за соблюдением КНДР режима санкций”, — отметил глава австралийского правительства. “Речь идет об одном из элементов программы нашего сотрудничества с партнерами по контролю за выполнением санкций, крайне важно”, — уточнил он.

Ожидается, что австралийский самолет будет дислоцироваться на базе ВВС США Кадена на острове Окинава.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на свои источники в разведке США сообщило, что американское разведывательное сообщество считает, что ядерный полигон Пхунгери, о закрытии которого объявила КНДР, все еще пригоден для эксплуатации, а работы на нем могут быть восстановлены в достаточно короткие сроки.