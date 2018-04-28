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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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MIM-104 Patriot

Австралія перекидає до Японії літак-розвідник для стеження за КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Австралія направляє до Японії патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon для участі в операції по стеженню за дотриманням КНДР режиму санкцій, введених відносно неї Радою Безпеки ООН. Про це оголосив прем'єр-міністр країни Малколм Тернбулл, розмовляючи в суботу з журналістами в Сіднеї, інформує УНН з посиланням на ТАРС.

Австралія перекидає до Японії літак-розвідник для стеження за КНДР

“Наш розвідувальний літак P-8A буде спостерігати у регіоні за дотриманням КНДР режиму санкцій”, — зазначив глава австралійського уряду. “Мова йде про один з елементів програми нашої співпраці з партнерами по контролю за виконанням санкцій, що вкрай важливо”, — уточнив він.

Очікується, що австралійський літак буде дислокуватися на базі ВПС США Кадена на острові Окінава.

Нагадаємо, агентство Reuters з посиланням на свої джерела в розвідці США повідомило, що американське розвідувальне співтовариство вважає, що ядерний полігон Пхунгері, про закриття якого оголосила КНДР, все ще придатний для експлуатації, а роботи на ньому можуть бути відновлені в досить короткі терміни.

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