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Австралия пересмотрит иммиграционную систему, упростив въезд для квалифицированных рабочих

Австралия пересмотрит иммиграционную систему, упростив въезд для квалифицированных рабочих

Киев • УНН

 • 332931 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Австралия предложила пересмотреть свою иммиграционную систему, чтобы ускорить въезд в страну высококвалифицированных работников и упростить путь к постоянному проживанию. Об этом УНН информирует ссылаясь на ВВС.

Детали

Федеральное лейбористское правительство заявило, что нынешняя система, используемая для отбора квалифицированных мигрантов, — бальная проверка — будет изменена, чтобы выявлять людей с правильным набором навыков, которые нужны австралийской экономике в будущем.

"Наша миграционная система… сломана. Она подводит наш бизнес, подводит самих мигрантов. И, самое главное, подводит австралийцев", - говорится в сообщении правительства.

Правительство заявило, что процесс получения визы для высококвалифицированных специалистов будет ускорен и упрощен, а также приняты меры для удержания иностранных студентов.

Владельцы временных квалифицированных виз, которым было отказано даже в возможности подать заявление на постоянное проживание, смогут сделать это до конца этого года.

Австралия конкурирует с другими странами, такими как Канада и Германия, за привлечение квалифицированных мигрантов, при этом всплеск спроса усиливается старением населения.

Дополнение

В сентябре Австралия увеличила количество постоянных мигрантов до 195 000 в этом финансовом году, увеличив их на 35 000, чтобы помочь предприятиям бороться с повсеместной нехваткой персонала, и пообещала увеличить штат и средства для ускорения обработки виз.

С 1 июля правительство заявило, что повысит порог заработной платы мигрантов для временных квалифицированных рабочих до 70 000 австралийских долларов (46 250 долларов США) с 53 900 австралийских долларов, остававшихся на том же уровне с 2013 года.

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