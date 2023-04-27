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Австралія перегляне імміграційну систему, спростивши в'їзд для кваліфікованих робітників

Австралія перегляне імміграційну систему, спростивши в'їзд для кваліфікованих робітників

Київ • УНН

 • 332933 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Австралія запропонувала переглянути свою імміграційну систему, щоб прискорити в'їзд у країну висококваліфікованих працівників та спростити шлях до постійного проживання. Про це УНН інформує посилаючись на ВВС.

Деталі

Федеральний лейбористський уряд заявив, що нинішню систему, яка використовується для відбору кваліфікованих мігрантів, — бальна перевірка — буде змінено, щоб виявляти людей із правильним набором навичок, які потрібні австралійській економіці в майбутньому.

"Наша міграційна система… зламана. Вона підбиває наш бізнес, підводить самих мігрантів. І, найголовніше, підводить австралійців", - йдеться в повідомленні уряду.

Уряд заявив, що процес отримання візи для висококваліфікованих фахівців буде прискорено і спрощено, а також вжито заходів для утримання іноземних студентів.

Власники тимчасових кваліфікованих віз, яким було відмовлено навіть у можливості подати заяву на постійне проживання, зможуть це зробити до кінця цього року.

Австралія конкурує з іншими країнами, такими як Канада та Німеччина, за залучення кваліфікованих мігрантів, при цьому сплеск попиту посилюється старінням населення.

Доповнення

У вересні Австралія збільшила кількість постійних мігрантів до 195 000 цього фінансового року, збільшивши їх на 35 000, щоб допомогти підприємствам боротися з повсюдним браком персоналу, і пообіцяла збільшити штат та засоби для прискорення обробки віз.

З 1 липня уряд заявив, що підвищить поріг заробітної плати мігрантів для тимчасових кваліфікованих робітників до 70 000 австралійських доларів (46 250 доларів США) з 53 900 австралійських доларів, що залишаалися на тому ж рівні з 2013 року.

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