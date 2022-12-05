Австралия передала украинским пограничникам IТ-оборудование

Детали

"Австралия передала пограничникам IТ-оборудование, которое поможет правоохранителям быстрее осуществлять пограничный контроль", – говорится в сообщении.

Также страна анонсировала отправку дополнительной компьютерной техники и оборудования для проверки паспортных документов.

"Благодаря им пограничникам будет легче обнаруживать подделки", – добавили в ведомстве.

Напомним

Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки PzH 2000.