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Австралия передала украинским пограничникам IТ-оборудование

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Австралия передала Государственной пограничной службе Украины оборудование, которое ускорит проведение паспортного контроля. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует УНН.

Детали

"Австралия передала пограничникам IТ-оборудование, которое поможет правоохранителям быстрее осуществлять пограничный контроль", – говорится в сообщении.

Также страна анонсировала отправку дополнительной компьютерной техники и оборудования для проверки паспортных документов.

"Благодаря им пограничникам будет легче обнаруживать подделки", – добавили в ведомстве.

Напомним

Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

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