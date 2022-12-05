Австралія передала українським прикордонникам ІТ-обладнання
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Австралія передала Державній прикордонній службі України ІТ-обладнання, яке пришвидшить проведення паспортного контролю. Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує УНН.
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"Австралія передала прикордонникам ІТ-обладнання, яке допоможе правоохоронцям швидше здійснювати прикордонний контроль", – ідеться у повідомленні.
Також країна анонсувала відправлення додаткової комп’ютерної техніки та обладнання для перевірки паспортних документів.
"Завдяки ним прикордонникам буде легше виявляти підробк", – додали у відомстві.
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