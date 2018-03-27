Австралия не исключила бойкот чемпионата мира по футболу в России

"Существует целый ряд дополнительных вариантов действий, которые можно было бы применить. Бойкот чемпионата мира является одним из возможных дальнейших действий, которые могут быть приняты по этому вопросу", - заявила Бишоп.

Также Бишоп заявила, что Австралия находится в постоянном контакте с Великобританией относительно того, будут ли приняты дальнейшие меры в ответ на применение химического оружия в Солсбери.

"Влияние санкций, безусловно, является сильнейшим, когда они осуществляются коллективно, и поэтому мы будем продолжать поддерживать связь с министерством иностранных дел Великобритании и другими союзниками и партнерами по этому вопросу относительно того, будут ли приняты дальнейшие меры в ответ на развертывание химического нервно-паралитического оружия в Солсбери , - отметила она.

Напомним, Австралия вышлет двух российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.