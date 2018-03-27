Австралія не виключила бойкоту чемпіонату світу з футболу в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр закордонних справ Австралії Джули Бішоп заявила про те, що Австралія може бойкотувати чемпіонат світу-2018 з футболу в Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Goal.
“Існує ціла низка додаткових варіантів дій, які можна було би застосувати. Бойкот чемпіонату світу є однією з можливих подальших дій, які можуть бути вжиті з цього питання”, — заявила Бішоп.
Також Бішоп заявила, що Австралія перебуває в постійному контакті з Великою Британією стосовно того, чи будуть прийняті подальші заходи у відповідь на застосування хімічної зброї в Солсбері.
“Вплив санкцій, безумовно, є найсильнішим, коли вони здійснюються колективно, і тому ми будемо продовжувати підтримувати зв’язок з міністерством закордонних справ Великої Британії та іншими союзниками і партнерами з цього питання щодо того, чи будуть прийняті подальші заходи у відповідь на розгортання хімічної нервово-паралітичної зброї в Солсбері”, — зазначила вона.
Нагадаємо, Австралія вишле двох російських дипломатів у зв’язку з отруєнням екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочки у Великій Британії.