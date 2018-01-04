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Австралия легализовала экспорт медицинской марихуаны

Киев • УНН

 • 8618 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Правительство Австралии приняло решение легализовать экспорт медицинской марихуаны для производителей, сообщает УНН со ссылкой на издание Courier Mail.

Австралия легализовала экспорт медицинской марихуаны

Согласно данным издания, производители марихуаны смогут ее экспортировать, чтобы стимулировать местную промышленность.

“Мы привносим такие изменения, потому что растущее производство продуктов из медицинской марихуаны сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны импорта”, — приводит издание слова министра здравоохранения Австралии Грега Ханта. По его словам, “разрешение экспорта медицинской марихуаны поможет внутреннему рынку расти дальше”.

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Как ранее сообщало информационное агентство УНН, парламент Австралии проголосовал за легализацию однополых браков в стране.

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