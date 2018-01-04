Австралия легализовала экспорт медицинской марихуаны

Согласно данным издания, производители марихуаны смогут ее экспортировать, чтобы стимулировать местную промышленность.

“Мы привносим такие изменения, потому что растущее производство продуктов из медицинской марихуаны сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны импорта”, — приводит издание слова министра здравоохранения Австралии Грега Ханта. По его словам, “разрешение экспорта медицинской марихуаны поможет внутреннему рынку расти дальше”.

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Как ранее сообщало информационное агентство УНН, парламент Австралии проголосовал за легализацию однополых браков в стране.