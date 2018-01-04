Австралія легалізувала експорт медичної марихуани
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Уряд Австралії прийняв рішення легалізувати експорт медичної марихуани для виробників, повідомляє УНН з посиланням на видання Courier Mail.
За даними видання, виробники марихуани зможуть її експортувати, щоб стимулювати місцеву промисловість.
“Ми вносимо такі зміни, тому що зростаюче виробництво продуктів з медичної марихуани стикається зі зростаючою конкуренцією з боку імпорту”, — наводить видання слова міністра охорони здоров’я Австралії Грега Ханта. За його словами, “дозвіл експорту медичної марихуани допоможе внутрішньому ринку зростати далі”.
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Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, парламент Австралії проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів в країні.