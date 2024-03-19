Австралийский канал показал фильм об армии рф на войне против Украины: в посольстве отреагировали

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко будет просить встречи с руководством австралийской вещательной корпорации ABC из-за того, что в эфире передачи Four Corners показали документальный фильм "Война Украины. Обратная сторона" журналиста Шона Лангана, в котором говорится о российских оккупантах на войне против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство Украины в Австралии.

"Программа, которая вышла на Four Corners "Война Украины: обратная сторона" была журналистским эквивалентом миски рвоты. Она бесспорно повторяла и транслировала бесчисленное количество вопиющей лжи, исторических искажений, расистских претензий и пропагандистских рассказов, исходящих из кремля. Причем это полностью служило интересам российского диктатора путина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа свела к минимуму и очернила гибель тысяч невинных украинских мужчин, женщин и детей, убитых российскими солдатами в результате незаконного и жестокого вторжения, решительно осужденного Австралией и большинством стран в резолюции ГА ООН в марте 2022 года.

"Австралийской вещательной корпорации должно быть стыдно, что она выставила такой полный мусор в эфир. Через министра связи попрошу встретиться с управляющим директором ABC и исполнительным продюсером Four Corners, чтобы понять, какой процесс привел к выпуску этой пропутинской и пропагандистской пропаганды национальной вещательной компанией Австралии. Поделюсь с ними фактами, которые программа полностью игнорировала", - сообщил Мирошниченко.

В свою очередь телеканал ABC утверждает, что фильм "Война в Украине: Другая сторона" - сложный, но "законный документальный фильм, снятый авторитетным журналистом Шоном Ланганом и впервые показанный в прошлом месяце на британском ITV, который предлагает редкое представление о жизни российских солдат во время войны".

По мнению телеканала, этот фильм дополняет их понимание трагического конфликта и показывает все ужасное влияние войны.

"ABC встретится с послом Украины, чтобы обсудить его обеспокоенность", - говорится в заявлении.

Австралийская Федерация Украинских Организаций присоединилась к послу Украины в Австралии Василию Мирошниченко в решительном осуждении решения ABC выпустить документальный фильм Шона Лангана "Война Украины - другая сторона".

"В серии неоспоримых интервью зрители видят, как кинорежиссеры ...жмут руку, обнимают и улыбаются рядом с российскими солдатами и слушают грубую ложь, ненависть и геноцидные намерения в отношении украинцев", - говорится в заявлении.

Дополнение

Еще 19 февраля на британском телеканале ITV1 вышел документальный фильм журналиста Шона Лангана "The Other Side" ("Другая сторона"). Автор трижды посетил окопы российских военных, которые вторглись на украинскую территорию и провел с ними некоторое время под Авдеевкой. В фильме он предоставил слово оккупантам.

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