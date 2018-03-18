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АВС News: Скрипаля могли отравить через вентиляцию авто

АВС News: Скрипаля могли отравить через вентиляцию авто

Киев  •  УНН

 • 21780 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля могли отравить через вентиляционную систему его машины. Об этом сообщает американский телеканал АВС News со ссылкой на источники среди разведчиков, передает УНН.

"Британия теперь имеет более четкое представление о том, как напали. Считается, что токсин использовали в порошкообразной форме, и его распылили через вентиляцию BMW Скрипаля", - передает телеканал слова собеседников.

Трое чиновников разведки также рассказали АВС, что в Солсбери, где отравили Скрипаля, пострадали еще 38 человек. Большинство из отравленных подверглись минимальным симптомам в отличие от Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, находящихся в критическом состоянии в госпитале Великобритании.

Как сообщал УНН, глава британского МИД Борис Джонсон считает бесполезными принятые Россией меры в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании и обвинения Лондона в адрес Москвы в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипача.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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