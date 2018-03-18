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АВС News: Скрипаля могли отруїти через вентиляцію авто

АВС News: Скрипаля могли отруїти через вентиляцію авто

Київ • УНН

 • 21780 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля могли отруїти через вентиляційну систему його машини. Про це повідомляє американський телеканал АВС News з посиланням на джерела серед розвідників, передає УНН.

“Британія тепер має більш чітке уявлення про те, як здійснили напад. Вважається, що токсин використали у порошкоподібній формі, і що його розпилили через вентиляцію BMW Скрипаля”, —передає телеканал слова співрозмовників.

Троє чиновників розвідки також розповіли АВС, що у Солсбері, де отруїли Скрипаля, постраждали ще 38 людей. Більшість з отруєних зазнали мінімальних симптомів на відміну від Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, які перебувають у критичному стані в госпіталі Британії.

Як повідомляв УНН, глава британського МЗС Борис Джонсон вважає марними прийняті Росією заходи у відповідь на висилку російських дипломатів з Великої Британії і звинувачення Лондона на адресу Москви у зв'язку зі справою екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаль і його дочку отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.

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