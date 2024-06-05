"Аврора" создала и запустила в продажу уникальный продукт, чтобы собрать 3 000 000 грн для детей, потерявших родителей во время войны

С первых дней июня в сети мультимаркетов "Аврора" стартует новая благотворительная акция. Цель - собрать 3 млн гривен на покупку школьных принадлежностей и девайсов для подопечных БФ "Дети героев". Для этого будут проданы 300 тысяч уникальных детских наборов "FUN BOX".

Счастливое детство - дело неотложное. Поэтому в "Авроре" лето традиционно начинается с сюрприза для маленьких клиентов.

Для этого "Аврора" совместно с "Live Animations" создала уникальный детский набор "FUN BOX". В каждом наборе - временные тату с дополненной реальностью и неоновые, светящиеся в темноте. Создана целая коллекция различных дизайнов летних фановых тату, чтобы каждый нашел себе наклейку по душе. Также бокс включает мыльные пузыри, фольгированный воздушный шарик (более 60 вариантов). Кроме этого, в некоторых пакетах "FUN BOX" клиентам посчастливится найти сертификат с подарком от партнеров акции.

"При создании "FUN BOX" мы думали, как порадовать маленьких украинцев. Ведь сегодня детство - это не переживание о двойке в дневнике или то, что не пустили погулять. Сейчас дети учатся по графику воздушных тревог, некоторые никогда не видели своих одноклассников вживую, постоянно тревожатся за своих родных, или, что самое страшное, - теряют их.

Именно этой акцией мы хотим вернуть детство детям, хоть на мгновение, но добавить в их жизнь больше радости и беззаботности. А вместе с этим и помочь поддержать деток, потерявших одного или обоих родителей во время войны, всем нужным для обучения. Мы этим и на 1% не заменим заботу родных родителей и все же можем показать, что украинцы едины, сопереживают и помогают друг другу. И в этом наша сила", - поделился мыслями о благотворительной инициативе директор по маркетингу "Авроры" Роман Сивковский.

"Аврора", создавая "FUN BOX", преследовала важную цель - собрать 3 млн гривен на покупку школьных принадлежностей и девайсов для подопечных БФ "Дети героев". Поэтому вся прибыль от продажи детских наборов будет передана благотворительному фонду, который на постоянной основе занимается детьми, потерявшими одного или обоих родителей из-за российского вторжения.

"Даже в темные времена войны образование остается светом надежды для наших детей. Несмотря на обстоятельства, мы должны поддерживать детей в их обучении, потому что образование - это не просто знание, а фундамент, на котором строится их будущее. Школьные принадлежности и гаджеты являются крайне необходимыми для наших подопечных. Благодаря этой акции фонд сможет обеспечить детей, потерявших дома и близких из-за войны, необходимыми ресурсами для обучения и развития. Поддержка образования наших детей сегодня - это инвестиция в мирное и процветающее завтра для всей нашей страны", - отметила Татьяна Новицкая, CEO БФ "Дети героев".

Детский набор "FUN BOX" все желающие могут приобрести в "Авроре" всего за 88 грн. чтобы получить его по акционной цене 59 грн, достаточно купить в магазине другие товары на сумму от 90 грн или добавить в чек товар партнера акции.

Лето вдохновляет к искренним поступкам, а благодаря "Авроре" подарить детям радость легко - наборы "FUN BOX" уже ждут на полках.