"Аврора" створила та запустила у продаж унікальний продукт, щоб зібрати 3 000 000 грн для дітей, які втратили батьків під час війни

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 11734 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 37407 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 61949 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 107853 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 132547 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137001 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 235891 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170738 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190115 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172978 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.8 м/с
53 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 23457 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 18944 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 23076 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 31868 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 38782 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 235883 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 357476 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 373544 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 289300 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 362409 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 57867 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 74719 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86306 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169579 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172158 перегляди
Актуальне
"Аврора" створила та запустила у продаж унікальний продукт, щоб зібрати 3 000 000 грн для дітей, які втратили батьків під час війни

"Аврора" створила та запустила у продаж унікальний продукт, щоб зібрати 3 000 000 грн для дітей, які втратили батьків під час війни

Київ • УНН

 • 90916 перегляди

У мережі мультимаркетів "Аврора" стартує нова благодійна акція, щоб зібрати 3 млн гривень на купівлю шкільного приладдя та девайсів для дітей, які втратили батьків під час війни.

З перших днів червня в мережі мультимаркетів "Аврора" стартує нова благодійна акція. Мета — зібрати 3 млн гривень на купівлю шкільного приладдя та девайсів для підопічних БФ "Діти Героїв". Для цього будуть продані 300 тисяч унікальних дитячих наборів "FUN BOX".

Image

Щасливе дитинство — справа невідкладна. Тож в "Аврорі" літо традиційно розпочинається з сюрпризу для маленьких клієнтів.

Для цього "Аврора" спільно з "Live Animations" створила унікальний дитячий набір "FUN BOX". Кожен пакунок містить тимчасові тату з доповненою реальністю та неонові, що світяться в темряві. Створена ціла колекція різних дизайнів літніх фанових тату, щоб кожен знайшов собі наліпку до душі. Також бокс включає мильні бульбашки, фольговану повітряну кульку (понад 60 варіантів). Окрім цього, у деяких пакунках "FUN BOX" клієнтам пощастить знайти сертифікат з подарунком від партнерів акції.

Image

"При створенні "FUN BOX" ми думали, як порадувати маленьких українців. Адже сьогодні дитинство — це не переживання про двійку в щоденнику чи те, що не пустили погуляти. Зараз діти навчаються за графіком повітряних тривог, деякі ніколи не бачили своїх однокласників наживо, постійно тривожаться за своїх рідних, або, що найстрашніше, — втрачають їх.

Саме цією акцією ми хочемо повернути дитинство дітям, хоч на мить, але додати в їхнє життя більше радості та безтурботності. А разом з цим і допомогти підтримати діток, що втратили одного або обох батьків під час війни, усім потрібним для навчання. Ми цим і на 1% не замінимо турботу рідних батьків та все ж можемо показати, що українці єдині, співпереживають та допомагають один одному. І в цьому наша сила", — поділився думками про благодійну ініціативу директор з маркетингу "Аврори" Роман Сівковський.

"Аврора", створюючи "FUN BOX", переслідувала важливу мету — зібрати 3 млн гривень на купівлю шкільного приладдя та девайсів для підопічних БФ "Діти Героїв". Тому весь прибуток від продажу дитячих наборів буде переданий благодійному фонду, який на постійній основі опікується дітьми, які втратили одного чи обох батьків через російське вторгнення.  

"Навіть у темні часи війни освіта залишається світлом надії для наших дітей. Незважаючи на обставини, ми повинні підтримувати дітей у їхньому навчанні, бо освіта — це не просто знання, а фундамент, на якому будується їхнє майбутнє. Шкільне приладдя та гаджети є вкрай необхідними для наших підопічних. Завдяки цій акції фонд зможе забезпечити дітей, які втратили домівки та близьких через війну, необхідними ресурсами для навчання та розвитку. Підтримка освіти наших дітей сьогодні — це інвестиція в мирне та процвітаюче завтра для всієї нашої країни", — зазначила Тетяна Новицька, CEO БФ "Діти Героїв".

Дитячий набір "FUN BOX" всі охочі можуть придбати в "Аврорі" всього за 88 грн. Щоб отримати його за акційною ціною 59 грн, достатньо купити в магазині інші товари на суму від 90 грн або додати в чек товар партнера акції. 

ImageImage

Літо надихає до щирих вчинків, а завдяки "Аврорі" подарувати дітям радість легко — пакунки "FUN BOX" вже чекають на полицях.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21