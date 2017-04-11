Авиаудар США в Сирии уничтожил 20% всей боевой авиации Сирии - Дж.Меттис
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во время удара по сирийской авиабазе Шайрати была уничтожена пятая часть всей боевой авиации Сирии, заявил министр обороны США Джеймс Маттис, сообщает пресс-служба Пентагона, передает УНН.
"По оценке Минобороны США, в результате удара были повреждены или уничтожены склады топлива и боеприпасов, средства ПВО, а также 20% военной авиации", - заявил Дж.Меттис.
По его словам, сирийское правительство потерял возможность дозаправлять или перевооружать свою боевую авиацию на аэродроме Шайрати, а также использовать взлетно-посадочные полосы в военных целях.
Также министр обороны США предостерег сирийское правительство в повторном использовании химического оружия.
Напомним, рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб. Число жертв химатакы в Сирии возросло до 84 человек.