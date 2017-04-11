Авіаудар США знищив 20% всієї бойової авіації Сирії - Дж.Меттіс
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Під час удару по сирійській авіабазі Шайраті була знищена п’ята частина всієї бойової авіації Сирії, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, повідомляє прес-служба Пентагону, передає УНН.
“За оцінкою міноборони США, внаслідок удару були пошкоджені або знищені склади палива і боєприпасів, засоби ППО, а також 20% військової авіації,” — заявив Дж.Меттіс.
За його словами, сирійський уряд утратив можливість дозаправляти або переозброювати свою бойову авіацію на аеродромі Шайраті, а також використовувати злітно-посадкові смуги з військовою метою.
Також міністр оборони США застеріг сирійський уряд в повторному використовуванні хімічної зброї.
Нагадаємо, рано зранку у п’ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії.
Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за хімічну атаку у провінції Ідліб. Кількість жертв хіматаки у Сирії зросла до 84 осіб.