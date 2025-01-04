Авиаудар рф по Сумской области: количество пострадавших возросло до 10 человек
Киев • УНН
В поселке Свесса Сумской области в результате российского авиаудара пострадали 10 человек, среди них 2 детей. Повреждены 4 многоквартирных дома, из них один пятиэтажный подвергся значительным разрушениям.
Количество пострадавших в результате авиаударов рф по поселку на Сумщине возросло до 10, передает УНН со ссылкой на МВД.
"Сумская область. Известно о 10 пострадавших, из них 2 ребенка в результате атаки россиян по поселку Свесса Шосткинского района", - сообщили в МВД.
Значительные повреждения получил пятиэтажный дом, спасатели эвакуировали 14 человек и спасли бабушку. Всего повреждены 4 многоквартирных дома.
Продолжаются аварийно-восстановительные и поисковые работы.
Как сообщили в ГСЧС, функционирует 2 стационарных пункта несокрушимости местных органов власти.
рф сбросила авиабомбу на многоэтажку в Сумской области: среди раненых - двое детей4 янв. 2025, 13:37 • 18005 просмотров