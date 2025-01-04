Авіаудар рф по Сумщині: кількість постраждалих зросла до 10 осіб
Київ • УНН
У селищі Свеса на Сумщині внаслідок російського авіаудару постраждало 10 людей, серед них 2 дітей. Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, з них один п'ятиповерховий зазнав значних руйнувань.
Кількість постраждалих рф у результаті авіаударів рф по селищу на Сумщині зросла до 10, передає УНН із посиланням на МВС.
"Сумщина. Наразі відомо про 10 постраждалих, з них 2 дитини унаслідок атаки росіян по селищу Свеса Шосткинського району", - повідомили у МВС.
Значних пошкоджень зазнав п'ятиповерховий будинок, рятувальники евакуювали 14 людей і врятували бабусю. Всього пошкоджені 4 багатоквартирні будинки.
Тривають аварійно-відновлювальні та пошукові роботи.
Як повідомили у ДСНС, функціонує 2 стаціонарні пункти незламності місцевих органів влади.
рф скинула авіабомбу на багатоповерхівку на Сумщині: серед поранених - двоє дітей04.01.25, 15:37 • 29986 переглядiв