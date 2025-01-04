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Авіаудар рф по Сумщині: кількість постраждалих зросла до 10 осіб

Авіаудар рф по Сумщині: кількість постраждалих зросла до 10 осіб

Київ • УНН

 • 26977 перегляди

У селищі Свеса на Сумщині внаслідок російського авіаудару постраждало 10 людей, серед них 2 дітей. Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, з них один п'ятиповерховий зазнав значних руйнувань.

Кількість постраждалих рф у результаті авіаударів рф по селищу на Сумщині зросла до 10, передає УНН із посиланням на МВС.

"Сумщина. Наразі відомо про 10 постраждалих, з них 2 дитини унаслідок атаки росіян по селищу Свеса Шосткинського району", - повідомили у МВС.

Значних пошкоджень зазнав п'ятиповерховий будинок, рятувальники евакуювали 14 людей і врятували бабусю. Всього пошкоджені 4 багатоквартирні будинки.

Тривають аварійно-відновлювальні та пошукові роботи.

Як повідомили у ДСНС, функціонує 2 стаціонарні пункти незламності місцевих органів влади.

рф скинула авіабомбу на багатоповерхівку на Сумщині: серед поранених - двоє дітей04.01.25, 15:37 • 29986 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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