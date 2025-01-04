Авіаудар рф по Сумщині: кількість постраждалих зросла до 10 осіб

Кількість постраждалих рф у результаті авіаударів рф по селищу на Сумщині зросла до 10, передає УНН із посиланням на МВС.

"Сумщина. Наразі відомо про 10 постраждалих, з них 2 дитини унаслідок атаки росіян по селищу Свеса Шосткинського району", - повідомили у МВС.

Значних пошкоджень зазнав п'ятиповерховий будинок, рятувальники евакуювали 14 людей і врятували бабусю. Всього пошкоджені 4 багатоквартирні будинки.

Тривають аварійно-відновлювальні та пошукові роботи.

Як повідомили у ДСНС, функціонує 2 стаціонарні пункти незламності місцевих органів влади.

рф скинула авіабомбу на багатоповерхівку на Сумщині: серед поранених - двоє дітей