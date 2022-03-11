Авиаудар по военному аэродрому в Ивано-Франковске: начато производство
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Из-за авиаудара по военному аэродрому в Ивано-Франковске начато уголовное производство, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
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"Под процессуальным руководством Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 11 марта 2022 года утром в городе Ивано-Франковске вооруженные силы РФ нанесли воздушный ракетный удар по военному аэродрому и объектах воинской части. В результате бомбардировки инфраструктура воинской части частично повреждена. Сведения о пострадавших устанавливаются.
Дополнения
Оккупанты рано утром 11 марта нанесли удары по Луцку, Днепру, Ивано-Франковску.
На аэродроме, что вблизи Луцка, раздались взрывы. Произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены с бомбардировщика армии РФ по объектам военного аэродрома Луцк. Обнаружены двое погибших-военнослужащих. Ранены с тяжелыми степенями тяжести - шесть человек.
В Ивано-Франковске оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена.
В Днепре, по предварительным данным, один погибший.