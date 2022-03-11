Авіаудар по військовому аеродрому в Івано-Франківську: розпочато провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Через авіаудар по військовому аеродрому в Івано-Франківську розпочато кримінальне провадження, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Цитата
"За процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 11 березня 2022 року вранці в місті Івано-Франківську збройні сили РФ завдали повітряний ракетний удар по військовому аеродрому та об’єктах військової частини. Внаслідок бомбардування інфраструктура військової частини частково пошкоджена. Відомості про потерпілих встановлюються.
Доповнення
Окупанти рано вранці 11 березня завдали ударів по Луцьку, Дніпру, Івано-Франківську.
На аеродромі, що поблизу Луцька, пролунали вибухи. Відбувся обстріл чотирма ракетами, які, за оцінками, були випущені з бомбардувальника армії РФ по об’єктах військового аеродрому Луцьк. Виявлено двоє загиблих-військовослужбовців. Поранено з тяжкими ступенями тяжкості - шість людей.
В Івано-Франківську окупанти завдали авіаудару по аеропорту, під час атаки не спрацювала сирена.
У Дніпрі, за попередніми даними, один загиблий.