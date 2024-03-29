Авиаудар по Одесской области: россияне использовали управляемые авиационные ракеты Х-59

Во время ракетного удара по Одессе днем, 29 марта, российские войска использовали управляемые авиационные ракеты Х-59. Об этом заявили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

Днем 29 марта 2024 года враг атаковал Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из акватории Черного моря - заявили в ведомстве.

Силами и средствами зенитной ракетной Одесской бригады обе цели были сбиты.

Дополнение

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что в некоторых районах города зафиксировано падение обломков. В результате этого есть трое пострадавших, они госпитализированы в медучреждения.

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