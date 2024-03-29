Силы ПВО сбили две ракеты над Одессой, из-за падения обломков ранен ребенок

днем, 29 марта, оккупационные войска рф двумя ракетами нанесли удар по Одессе. Обе воздушные цели были сбиты силами ПВО, но в городе упали обломки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Силы обороны Юга.

Детали

В ведомстве отмечают, что российские войска продолжают ракетный террор южных регионов.

По Одессе из акватории Черного моря враг направил 2 управляемые авиационные ракеты. Силами противовоздушной обороны обе цели были сбиты. В то же время в районах города зафиксировано падение обломков. Травмирован ребенок, он госпитализирован - резюмировали Силы обороны Юга.

Военные предупредили горожан, что в случае обнаружения опасных предметов, не стоит перемещать их самостоятельно. Следует вызвать оперативные службы, которые квалифицированно помогут.

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