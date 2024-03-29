Силы ПВО сбили две ракеты над Одессой, из-за падения обломков ранен ребенок

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  49637 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  71348 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  91914 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  208212 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  133880 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133310 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153038 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143083 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145234 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153324 просмотра

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МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  208212 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

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27 марта 2024, 10:45  •  247031 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  604166 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  553362 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  565262 просмотра

Силы ПВО сбили две ракеты над Одессой, из-за падения обломков ранен ребенок

Две российские ракеты, нацеленные на Одессу, были сбиты силами противовоздушной обороны, но обломки упали на город, ранив ребенка.

Война •   •  11603 просмотра
Силы ПВО сбили две ракеты над Одессой, из-за падения обломков ранен ребенок

"Под угрозой не только Украина, но и Молдова": Зеленский на Ставке сообщил, что ночью целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС

Президент Зеленский созвал Ставку Верховного Главнокомандующего для решения серьезных вызовов, среди которых удары российских террористов по энергетическому сектору Украины, необходимость усиления потенциала противовоздушной обороны и активизация усилий с партнерами для быстрого пополнения запасов оружия и боеприпасов.

Война •   •  14223 просмотра
"Под угрозой не только Украина, но и Молдова": Зеленский на Ставке сообщил, что ночью целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС

На Херсонщине в результате детонации снаряда на поле погиб тракторист

В Херсонской области вблизи одного из населенных пунктов Высокопольской громады погиб тракторист, который наехал на взрывное устройство, оставленное российской армией.

Война •   •  12908 просмотра
На Херсонщине в результате детонации снаряда на поле погиб тракторист

Украинцам стоит готовиться к летним отключениям света - эксперт

Летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии в связи с ожидаемым пиковым потреблением и потенциальным дефицитом в энергосистеме, считает директор Центра энергетических исследований Александр Харченко.

Война •   •  12698 просмотра
Украинцам стоит готовиться к летним отключениям света - эксперт

Вскоре мы ожидаем увидеть первые самолеты F-16 в небе - Евлаш

Украина ожидает вскоре увидеть в небе первые истребители F-16, которые обеспечат мощную воздушную поддержку против российской авиации.

Война •   •  11760 просмотра
Вскоре мы ожидаем увидеть первые самолеты F-16 в небе - Евлаш

Взрыв прогремел в Харькове: что известно

В Харькове прогремел взрыв. В Воздушных силах предупредили о запуске управляемых авиабомб и российском обстреле.

Война •   •  13612 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове: что известно

В Александрии на Кировоградщине ввели графики аварийных отключений света

Из-за значительных повреждений энергосистемы Украины, вызванных российскими ракетными обстрелами, в городе Александрия Кировоградской области срочно введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Общество •   •  14923 просмотра
В Александрии на Кировоградщине ввели графики аварийных отключений света

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

В 2022-2023 годах Министерство обороны Украины заключило государственные контракты на закупку оружия и боеприпасов с более 130 компаниями, среди которых около 100 отечественных предприятий и более 30 иностранных компаний, часто с привлечением посредников из-за высокой конкуренции на рынке вооружений.

Война •   •  49637 просмотра
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Оккупанты повредили более 600 церквей и религиозных сооружений с начала полномасштабного вторжения

По меньшей мере 630 религиозных объектов, включая церкви, храмы, синагоги и мечети, были разрушены или повреждены российскими обстрелами и мародерством с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Война •   •  12333 просмотра
Оккупанты повредили более 600 церквей и религиозных сооружений с начала полномасштабного вторжения

Враг обстреливает Одесскую область среди белого дня: Кипер рассказал о ситуации в регионе

По словам главы Одесской областной военной администрации, враг продолжает обстреливать Одесскую область.

Война •   •  12260 просмотра
Враг обстреливает Одесскую область среди белого дня: Кипер рассказал о ситуации в регионе