Враг обстреливает Одесскую область среди белого дня: Кипер рассказал о ситуации в регионе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
odessaОдесса
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  14906 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  48840 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  70412 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  203247 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  133610 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133147 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  152927 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143054 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145213 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153312 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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28 марта 2024, 13:27  •  203247 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  243662 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  600853 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  550160 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  562208 просмотра

Враг обстреливает Одесскую область среди белого дня: Кипер рассказал о ситуации в регионе

По словам главы Одесской областной военной администрации, враг продолжает обстреливать Одесскую область.

Война •   •  4936 просмотра
Враг обстреливает Одесскую область среди белого дня: Кипер рассказал о ситуации в регионе

Польша отправит войска во Францию для поддержания безопасности на Олимпиаде

Польша направит войска, в том числе кинологов с собаками, в Париж для помощи в обеспечении безопасности и обнаружении взрывчатки во время летних Олимпийских игр 2024 года.

Новости Мира •   •  4589 просмотра
Польша отправит войска во Францию для поддержания безопасности на Олимпиаде

Пытались "прорвать" оборону ВСУ под Роботиным: предатели получили 15 лет тюрьмы

Четырех предателей, которые воевали против украинских войск на востоке и юге Украины в составе российских оккупационных группировок, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической группе и содействие российским вооруженным силам.

Война •   •  5294 просмотра
Пытались "прорвать" оборону ВСУ под Роботиным: предатели получили 15 лет тюрьмы

Галущенко - странам G7+: россияне не прекратят атаковать энергосектор - Украине нужна помощь в восстановлении

Массированная атака России 22 марта нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, что требует срочного ремонта и увеличения генерирующих мощностей, особенно маневренных мощностей для Харькова и Одессы, а также усиления противовоздушной обороны и физической защиты объектов.

Война •   •  6819 просмотра
Галущенко - странам G7+: россияне не прекратят атаковать энергосектор - Украине нужна помощь в восстановлении

ТЭС, ГЭС: рф пытается максимально атаковать критическую инфраструктуру - Евлаш

российские оккупанты пытаются как можно больше атаковать объекты критической инфраструктуры Украины, такие как тепловые электростанции, гидроэлектростанции и хранилища, а также пытаются истощить украинские системы противовоздушной обороны.

Война •   •  5847 просмотра
ТЭС, ГЭС: рф пытается максимально атаковать критическую инфраструктуру - Евлаш

Олещук показал, как силы ПВО ночью сбили 5 "шахедов" на юге Украины

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как во время ночной атаки "шахедов" на юге Украины сбили пять российских дронов-камикадзе.

Война •   •  7125 просмотра
Олещук показал, как силы ПВО ночью сбили 5 "шахедов" на юге Украины

россияне перебросили в оккупированный Крым танковый батальон для усиления крымской группировки - АТЕШ

россияне перебросили в оккупированный Крым 31 танк для усиления своей крымской военной группировки, сообщают украинские партизаны, которые отследили прибытие танков в Евпаторию.

Война •   •  7635 просмотра
россияне перебросили в оккупированный Крым танковый батальон для усиления крымской группировки - АТЕШ

Прекращение поставок оружия США в Украину подбодрит Китай - глава МИД Тайваня

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву предупредил, что прекращение поставок американского оружия в Украину поощрит Китай к агрессии против Тайваня и усилит антиамериканскую пропаганду Пекина.

Война •   •  8867 просмотра
Прекращение поставок оружия США в Украину подбодрит Китай - глава МИД Тайваня

В Одессе сообщили о слышимых взрывах на фоне предупреждений Воздушных сил о ракетной атаке

В Одессе, Украина, прогремели взрывы.

Война •   •  7874 просмотра
В Одессе сообщили о слышимых взрывах на фоне предупреждений Воздушных сил о ракетной атаке

Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на Буковине: прокуратура показала последствия

Российские вооруженные силы атаковали объекты критической инфраструктуры в Черновицкой области Украины 29 марта около 5:30 утра.

Война •   •  11877 просмотра
Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на Буковине: прокуратура показала последствия