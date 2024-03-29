Враг обстреливает Одесскую область среди белого дня: Кипер рассказал о ситуации в регионе

Враг продолжает обстреливать Одесскую область. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.

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"У нас очень громко было, были слышны взрывы в городе", - сказал Кипер.

Он добавил, что прошедшая ночь для одесситов прошла более-менее спокойно.

Также Кипер рассказал, что электропитание восстановлено почти по всему региону.

"Бывают экстренные отключения, но они временные", - добавил он.

В Одессе сообщили о слышимых взрывах на фоне предупреждений Воздушных сил о ракетной атаке