В Одессе сообщили о слышимых взрывах на фоне предупреждений Воздушных сил о ракетной атаке

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
suspilneSuspilne
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
telegramТелеграмма
odessaОдесса
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  14822 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  48803 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  70381 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  203239 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  133610 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133147 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  152927 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143054 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145213 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153312 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Новости по теме
В Одессе сообщили о слышимых взрывах на фоне предупреждений Воздушных сил о ракетной атаке

В Одессе сообщили о слышимых взрывах на фоне предупреждений Воздушных сил о ракетной атаке

  •  7874 просмотра
Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на Буковине: прокуратура показала последствия

Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на Буковине: прокуратура показала последствия

  •  11877 просмотра
Энергетики в Одессе восстановили электроснабжение после аварийных отключений - ДТЭК

Энергетики в Одессе восстановили электроснабжение после аварийных отключений - ДТЭК

  •  11724 просмотра
Массированная атака рф на инфраструктуру Черкасской области: прокуратура показала последствия

Массированная атака рф на инфраструктуру Черкасской области: прокуратура показала последствия

  •  13233 просмотра
Новый боеприпас рф может полностью покрывать Харьков, любой район - Синегубов

Новый боеприпас рф может полностью покрывать Харьков, любой район - Синегубов

  •  12071 просмотра
На оккупированных территориях россияне установили около 2 тысяч вышек мобильных сетей для распространения пропаганды - ГУР

На оккупированных территориях россияне установили около 2 тысяч вышек мобильных сетей для распространения пропаганды - ГУР

  •  15449 просмотра
В Украине фиксируют повышенные показатели заболеваемости туберкулезом - Минздрав

В Украине фиксируют повышенные показатели заболеваемости туберкулезом - Минздрав

  •  11843 просмотра
Таможенное оформление экспресс-отправлений разрешили делать со смартфона

Таможенное оформление экспресс-отправлений разрешили делать со смартфона

  •  12799 просмотра
На Ореховском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ

На Ореховском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ

  •  12734 просмотра
На Закарпатье планируют построить порт на Тисе с мультимодальным терминалом

На Закарпатье планируют построить порт на Тисе с мультимодальным терминалом

  •  12977 просмотра

Популярные

Украина переходит на летнее время 31 марта

Украина переходит на летнее время 31 марта

  •  107972 просмотра
В ВС ВСУ не подтверждают информацию, что вражеские ракеты залетели за территорию Украины

В ВС ВСУ не подтверждают информацию, что вражеские ракеты залетели за территорию Украины

  •  63883 просмотра
На юге ситуация остается достаточно напряженной - Гуменюк

На юге ситуация остается достаточно напряженной - Гуменюк

  •  54941 просмотра
Подготовка перед ночной атакой: Гуменюк заявила, что рф провела мощную аэроразведку

Подготовка перед ночной атакой: Гуменюк заявила, что рф провела мощную аэроразведку

  •  48583 просмотра
Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль

Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль

  •  44681 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  203239 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  243656 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  600847 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  550154 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  562204 просмотра

В Одессе сообщили о слышимых взрывах на фоне предупреждений Воздушных сил о ракетной атаке

В Одессе, Украина, прогремели взрывы.

Война •   •  7874 просмотра
В Одессе сообщили о слышимых взрывах на фоне предупреждений Воздушных сил о ракетной атаке

Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на Буковине: прокуратура показала последствия

Российские вооруженные силы атаковали объекты критической инфраструктуры в Черновицкой области Украины 29 марта около 5:30 утра.

Война •   •  11877 просмотра
Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на Буковине: прокуратура показала последствия

Энергетики в Одессе восстановили электроснабжение после аварийных отключений - ДТЭК

Энергетикам удалось восстановить электроснабжение во всех районах Одессы после аварийных отключений, вызванных повреждением энергетической инфраструктуры.

Война •   •  11724 просмотра
Энергетики в Одессе восстановили электроснабжение после аварийных отключений - ДТЭК

Массированная атака рф на инфраструктуру Черкасской области: прокуратура показала последствия

Страна-агрессор осуществила массированную атаку на инфраструктуру Черкасской области, о жертвах не сообщалось.

Война •   •  13233 просмотра
Массированная атака рф на инфраструктуру Черкасской области: прокуратура показала последствия

Новый боеприпас рф может полностью покрывать Харьков, любой район - Синегубов

Для удара по Харькову российские военные использовали новую управляемую бомбу большой дальности под названием УМБ Д-30 СН, которая может достичь любого района города на расстоянии до 90 километров, вызывая значительные разрушения зданий и жертвы.

Война •   •  12071 просмотра
Новый боеприпас рф может полностью покрывать Харьков, любой район - Синегубов

На оккупированных территориях россияне установили около 2 тысяч вышек мобильных сетей для распространения пропаганды - ГУР

На временно оккупированных территориях Украины россияне полностью контролируют информационное пространство и распространяют свою пропаганду через полную изоляцию, контроль информационных потоков и психологическую обработку населения.

Война •   •  15449 просмотра
На оккупированных территориях россияне установили около 2 тысяч вышек мобильных сетей для распространения пропаганды - ГУР

В Украине фиксируют повышенные показатели заболеваемости туберкулезом - Минздрав

По словам заместителя министра здравоохранения, в Украине наблюдается рост заболеваемости туберкулезом: за прошлый год было зарегистрировано около 20 000 случаев заболевания, из них 640 случаев - среди детей.

Здоровье •   •  11843 просмотра
В Украине фиксируют повышенные показатели заболеваемости туберкулезом - Минздрав

Таможенное оформление экспресс-отправлений разрешили делать со смартфона

Украина теперь позволяет гражданам легко декларировать экспресс-отправления и платить таможенные платежи непосредственно со своих смартфонов через веб-портал "Единое окно для международной торговли", что упрощает процесс таможенного оформления.

Экономика •   •  12799 просмотра
Таможенное оформление экспресс-отправлений разрешили делать со смартфона

На Ореховском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ

На Ореховском направлении за минувшие сутки российские войска восемь раз атаковали украинские позиции, но, понеся потери, отступили на исходные позиции.

Война •   •  12734 просмотра
На Ореховском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ

На Закарпатье планируют построить порт на Тисе с мультимодальным терминалом

Закарпатье планирует построить первый в регионе речной порт с мультимодальным терминалом на берегу реки Тиса для осуществления международных перевозок.

Общество •   •  12977 просмотра
На Закарпатье планируют построить порт на Тисе с мультимодальным терминалом