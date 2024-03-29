В Одессе сообщили о слышимых взрывах на фоне предупреждений Воздушных сил о ракетной атаке

В Одессе сообщили о слышимых взрывах, перед этим Воздушные силы предупредили о ракете в направлении города, пишет УНН.

Детали

"В Одессе были слышны взрывы", - сообщает "Суспільне".

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили о "ракете в направлении Одессы!".

Глава ОВА Олег Кипер призвал Одессу и Одесский район находиться в укрытиях до отбоя. "Это важно!" - подчеркнул он в Telegram.

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