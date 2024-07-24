Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору Шевченковского района Харькова. В результате атаки пострадали три человека, повреждены по меньшей мере 6 домов и другие объекты инфраструктуры.
Сегодня днем российские войска в очередной раз атаковали Харьков - в результате удара по Шевченковскому району города пострадали три человека. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 24 июля около 16:45 ВС РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору в Шевченковском районе г. Харькова.
Ранения получили три человека: двое мужчин и 45-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в больницу. Повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, пять гаражей, три хозяйственных помещения. Уничтожены три автомобиля
Прокуратуре добавляют, что под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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