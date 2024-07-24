Сегодня днем российские войска в очередной раз атаковали Харьков - в результате удара по Шевченковскому району города пострадали три человека. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 24 июля около 16:45 ВС РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору в Шевченковском районе г. Харькова.

Ранения получили три человека: двое мужчин и 45-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в больницу. Повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, пять гаражей, три хозяйственных помещения. Уничтожены три автомобиля - резюмировали в ОВА.

Прокуратуре добавляют, что под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По предварительным данным, российская армия ударила по городу УМПБ Д-30 СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см) с территории Белгородской области рф. Последствия вооруженной агрессии рф документировали прокуроры и следователи ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области - подытожили в областной прокуратуре.

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