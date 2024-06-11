Авиаудар по Харькову: пострадали люди, разрушены здания

Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова. Повреждены здания, произошли пожары, есть пострадавшие. Спасатели вызволили мужчину из-под завалов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

10 июня враг нанес массированные авиаудары по жилым кварталам города Харькова. В результате обстрелов был поврежден ряд жилых и хозяйственных зданий, произошли пожары.

На месте происшествия работали спасатели, которые разбирали завалы и тушили очаги возгорания. Под завалами одного из жилых домов оказался мужчина 1947 года рождения. С помощью специнструментов спасатели добрались до пострадавшего и освободили его. Бригадой экстренной медицинской помощи мужчина был госпитализирован в больницу.

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