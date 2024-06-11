Авиаудар по Харькову: пострадали люди, разрушены здания

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
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Вражеские артиллерийские обстрелы повредили жилые кварталы в Харькове, что привело к пожару человеческих жертв.
Полиция задержала пьяного водителя после того, как он пытался скрыться с места ДТП в Киевской области
Водитель, который пытался скрыться после дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, был задержан в состоянии алкогольного опьянения, в его крови было обнаружено 0,34 промилле алкоголя.
На фронте захватчики продвинулись возле Новопокровского, в Старомайорском и захватили Ивановское-DeepState
По информации от Deep State, вражеские войска продвинулись в районе Новопокровского, в Старомайорском и захватили Ивановское.
Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Николаевской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали о ракетной опасности в Николаевской области.
В Полтавской области из-за повреждения линий электропередач обесточены 7 населенных пунктов
Из-за повреждения линий электропередач в Велико Сорочинском районе Полтавской области без электричества остались 7 населенных пунктов с 403 абонентами, но энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
В Сумской области зафиксировано 93 взрыва, поскольку рф 28 раз обстреливала приграничные районы
Оккупанты обстреляли Сумскую область 28 раз, поэтому было зафиксировано 93 взрыва в различных населенных пунктах, таких как Великописаревская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Николаевская, Зноб-Новгородская и Белопольская.
Олимпийская сборная Украины по футболу вышла в финал международного турнира
Сборная Украины U23 вышла в финал турнира имени Мариса Ревело во Франции после победы над Японией со счетом 2:1. оба гола забил Владислав великан.
Командующим Сил беспилотных систем назначен Вадим Сухаревский
По данным Генштаба, полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.
Захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти: в Генштабе заявили, что Новошахтинский завод нефтепродуктов поразили украинские подразделения
Украинские военные успешно нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в ростовской области россии, уничтожив 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов на сумму около 540 миллионов долларов.
Многонациональные тактические учения "Три меча-2024": в Генштабе показали фото и рассказали об основных задачах
Многонациональные тактические учения "Три меча-2024" направлены на развитие навыков совместного планирования и проведения миротворческих операций и повышение оперативной совместимости международных сил под командованием Литовско-Польско-Украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.