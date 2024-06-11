Авіаудар по Харкову: постраждали люди, зруйновано будівлі
Київ • УНН
Ворожі артилерійські обстріли пошкодили житлові квартали в Харкові, що призвело до пожеж і людських жертв.
Окупанти обстріляли житлові квартали Харкова. Пошкоджено будівлі, сталися пожежі, є постраждалі. Рятувальники визволили чоловіка з-під завалів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Деталі
10 червня ворог завдав масованих авіаударів по житловим кварталам міста Харкова. Внаслідок обстрілів було пошкоджено низку житлових та господарчих будівель, сталися пожежі.
На місці події працювали рятувальники, які розбирали завали та гасили осередки займання. Під завалами одного з житлових будинків опинився чоловік 1947 року народження. За допомогою спецінструментів рятувальники дістались до постраждалого та визволили його. Бригадою екстреної медичної допомоги чоловіка було госпіталізовано до лікарні.
Атака рф на Харків: з-під завалів деблоковують 75-річного чоловіка10.06.24, 18:48 • 19185 переглядiв