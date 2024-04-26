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Авиаудар по Дергачам: россияне целились в электроподстанцию

Авиаудар по Дергачам: россияне целились в электроподстанцию

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 12:04  •  3927 просмотра

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Во время российского авиаудара по Дергачам, где россияне применили управляемые авиабомбы, оккупанты целились в электроподстанцию. В результате удара пострадали 4 человека, среди них дети.

Во время удара по Дергачах россияне целились в электроподстанцию. Оккупационные войска сбросили две авиабомбы в результате чего ранены трое детей и женщина. Об этом рассказал на своей странице в Facebook начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.

Детали 

Двумя авиабомбами по Дергачам - враг целился в подстанцию. Трое детей и женщина пострадали в результате этого удара (...) Обычный дом и инфраструктурный объект, от которого зависит жизнеобеспечение людей, - таковы цели армии-террористки

- заявил Болвинов. 

По его словам, у 4-летнего мальчика травма головы, у 16-летней девушки ранена нога, еще одна 5-летняя девочка получила острую реакцию на стресс.

Он рассказал, что первое попадание пришлось на электроподстанцию. Второе - по частному сектору, россияне попали в жилой дом, там поднялся пожар.

Работаем на месте, следователи, криминалисты и взрывотехники собирают каждое доказательство этого военного преступления. Уже установили, что это были КАБы

- подытожил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Напомним

В результате удара российской управляемой авиабомбы по жилому дому в Дергачах Харьковской области пострадали 4 человека, среди которых 4-летний мальчик, две девочки в возрасте 5 и 16 лет и 52-летняя женщина.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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