Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит российский высокоточный беспилотный БпЛА типа “КУБ”. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 “Град” и станцию радиоэлектронной борьбы противника, — сообщили в Генштабе.

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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 175 690 человек, 3627 танков и сотен единиц военной техники.