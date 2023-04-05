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Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Киев • УНН

 • 648550 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит российский высокоточный беспилотный БпЛА типа “КУБ”. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 “Град” и станцию радиоэлектронной борьбы противника, — сообщили в Генштабе.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 175 690 человек, 3627 танков и сотен единиц военной техники.

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