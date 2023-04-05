Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит российский высокоточный беспилотный БпЛА типа “КУБ”. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 “Град” и станцию радиоэлектронной борьбы противника, — сообщили в Генштабе.
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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 175 690 человек, 3627 танков и сотен единиц военной техники.