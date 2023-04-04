Ще плюс 530: Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 175 690 осіб, 3627 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 175 690 (+530) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3627 (+8),
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- бойових броньованих машин ‒ 6999 (+6),
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- артилерійських систем – 2697 (+3),
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- РСЗВ – 528 (+1),
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- засобів ППО ‒ 280 (+0),
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- літаків – 306 (+0),
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- гелікоптерів – 291 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2277 (+15),
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- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5562 (+9),
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- спеціальної техніки ‒ 298 (+0).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження росіян.