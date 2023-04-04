Еще плюс 530: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 175 690 человек, 3627 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 175 690 (+530) человек ликвидировано,
  • танков - 3627 (+8),
  • боевых бронированных машин - 6999 (+6),
  • артиллерийских систем - 2697 (+3),
  • РСЗВ – 528 (+1),
  • средств ПВО - 280 (+0),
  • самолётов – 306 (+0),
  • вертолётов – 291 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2277 (+15),
  • крылатых ракет - 911 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5562 (+9),
  • специальной техники - 298 (+0).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян.

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