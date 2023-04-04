Еще плюс 530: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 175 690 человек, 3627 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 175 690 (+530) человек ликвидировано,
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- танков - 3627 (+8),
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- боевых бронированных машин - 6999 (+6),
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- артиллерийских систем - 2697 (+3),
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- РСЗВ – 528 (+1),
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- средств ПВО - 280 (+0),
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- самолётов – 306 (+0),
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- вертолётов – 291 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2277 (+15),
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- крылатых ракет - 911 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5562 (+9),
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- специальной техники - 298 (+0).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян.