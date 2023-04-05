Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Цитата

"Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито російський високоточний безпілотний БпЛА типу “КУБ”. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град” та станцію радіоелектронної боротьби противника, — повідомили у Генштабі.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 175 690 осіб, 3627 танків та сотень одиниць військової техніки.