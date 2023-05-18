Авиация ВСУ нанесла 20 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также было уничтожено 2 вражеских разведывательных БпЛА типа “Орлан-10”.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов, 2 склада горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника", - говорится в сообщении.
Дополнение
За прошедшие сутки противник нанес 15 ракетных ударов, в частности по городам Бахмут, Херсон и Одесса.
Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Напомним
Ранее авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян.