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Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Киев • УНН

 • 276600 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Цитата

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Гештабе добавляют, что подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 артиллерийских средства и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.

Напомним

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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