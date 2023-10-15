Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Гештабе добавляют, что подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 артиллерийских средства и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.

Напомним

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.