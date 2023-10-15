Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника", -йдеться у повідомленні.
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У Гештабі додають, що підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 артилерійських засоби та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.
Нагадаємо
Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.