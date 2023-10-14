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Сили оборони України знищили ворожий пункт управління – Генштаб

Сили оборони України знищили ворожий пункт управління – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Ракетні війська Сил оборони України нанесли удар по ворожому пункту управління. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, пише УНН.

Окрім цього, українська авіація нанесла 12 ударів по районах зосередження російських військ.

Цитата

“Протягом доби авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уражено пункт управління та 2 артилерійських засоби противника”, — йдеться у зведенні Генштабу.

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