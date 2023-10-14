Сили оборони України знищили ворожий пункт управління – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Ракетні війська Сил оборони України нанесли удар по ворожому пункту управління. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, пише УНН.
Окрім цього, українська авіація нанесла 12 ударів по районах зосередження російських військ.
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“Протягом доби авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уражено пункт управління та 2 артилерійських засоби противника”, — йдеться у зведенні Генштабу.
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