Силы обороны Украины уничтожили вражеский пункт управления - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Ракетные войска Сил обороны Украины нанесли удар по вражескому пункту управления. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, пишет УНН.
Кроме этого, украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения российских войск.
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“В течение суток авиация сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и 2 артиллерийских средства противника”, — говорится в сводке Генштаба.
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