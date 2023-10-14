Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Цитата

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Генштаб додає, що підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 - по пунктах управління та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.