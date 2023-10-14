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Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Киев • УНН

 • 286032 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и мосту противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня “Орлан-10”", - говорится в сообщении.

Дополнение

Генштаб добавляет, что подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.

За прошедшие сутки произошло около 100 боевых столкновений.

Напомним

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 - по пунктам управления и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

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