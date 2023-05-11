Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по оккупантам и военной технике

Детали

Кроме того, в течение этих суток, нашими защитниками было уничтожено 7 вражеских БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важных цели противника.

Ранее

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 196 920 человек, 3 740 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники.