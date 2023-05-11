Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по окупантам та військовій техніці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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Крім того, протягом цієї доби, нашими захисниками було знищено 7 ворожих БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.
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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 196 920 осіб, 3 740 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.