Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 1 пункт управления, 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 1 тяжелую огнеметную систему ТОС-1А противника.

Напомним

Украинская авиация за предыдущие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.